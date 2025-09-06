الارشيف / فن ومشاهير

ببطولة مطلقة.. جومانا مراد تشارك في موسم رمضان 2026

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة جومانا مراد للمشاركة  في موسم رمضان المقبل لعام 2026 ببطولة مطلقة، من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "خلايا رمادية".

 

والمسلسل من تأليف الكاتبة مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي، وإنتاج الباتروس كامل أبو علي.

 

وأعربت جومانا مراد في تصريحات إعلامية عن حماسها للعمل الجديد، مشيرة إلى أن تصوير المسلسل سينطلق خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال التحضيرات.

 

وتأتي عودتها في رمضان المقبل لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الدراما العربية، حيث يترقب الجمهور حضورها الاستثنائي وأدائها الذي يضيف قيمة لأي عمل تتصدره، تمتلك حضورًا استثنائيًا وكاريزما تجعلها تخطف الأنظار في كل عمل تشارك فيه، فهي من النجمات القليلات اللواتي يجمعن بين قوة الأداء وصدق الإحساس، وبين القدرة على حمل بطولة مطلقة بروح مليئة بالثقة والقدرة على شد المشاهد منذ اللحظة الأولى.

 

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد إنها قد شاركت في موسم رمضان الماضي 2025 بمسلسل أم أربعة وأربعين.

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

