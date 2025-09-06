الارشيف / فن ومشاهير

نقابة المهن التمثيلية برعاية أشرف زكي تنظم احتفالية إنسانية بدار كبار الفنانين

القاهرة - محمد ابراهيم - دار إقامة كبار الفنانين تحتفل بمرور عامين على إنشائها بالتزامن مع المولد النبوي الشريف

شهدت دار إقامة كبار الفنانين اليوم الجمعة، احتفالية خاصة بمناسبة مرور عامين على إنشائها، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. الحفل أقيم برعاية نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ليؤكد على رسالة النقابة في دعم ورعاية رموز الفن الذين أثروا وجدان الجمهور لعقود طويلة.

بدأت الاحتفالية بتقطيع تورتة كبيرة حملت بهجة العامين، وسط تصفيق وضحكات الفنانين الكبار المقيمين بالدار، الذين بدت على وجوههم ملامح الفخر والسعادة بوجود مكان يجمعهم ويقدر عطائهم الفني والإنساني.

وأقيم على هامش الحفل عرض مسرحي غنائي حمل طابع الفرح والاحتفاء، من إخراج الفنان محمود البنا، شارك فيه الفنانون: فاطمة محمد علي، الدكتورة هبة الله سامي، الفنان علاء مرسي، الفنانة مروة عب المنعم، والفنان ياسر علي ماهر. الفنان محمود البنا، وهو العرض الذي كان بمثابة هدية فنية لأهل الدار، عكست دفء المشاعر وتقدير الأجيال الجديدة لرموز الفن.

وحضر الاحتفالية عدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة زملائهم الكبار لحظات الفرح، من بينهم: الفنان أيمن عزب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الفنان محمد صلاح آدم، والفنان أشرف طلبة عضو مجلس النقابة.

كما تزينت القاعة بوجود كبار الفنانين المقيمين في الدار، الذين يمثلون تاريخًا من العطاء والإبداع، ومن بينهم: الفنانة فادية عكاشة، الفنان حمدي العربي، والفنانة فاتن الحلو، إلى جانب آخرين ممن امتلأت قلوبهم بالبهجة وهم يرون الدار تتحول إلى بيت مليء بالمحبة والتقدير.

الاحتفالية لم تكن مجرد مناسبة عابرة، بل كانت رسالة إنسانية عميقة، تؤكد أن الفن وأهله يستحقون الوفاء والتكريم، وأن ذكرى المولد النبوي الشريف تظل رمزًا للرحمة والاحتضان.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

