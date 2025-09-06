وفاة شبيه الزعيم عادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن نجل الفنان فكري عبد الحميد، المعروف بلقب شبيه عادل إمام، وفاة والده عبر الحساب الرسمي للأخير على موقع فيسبوك، حيث كتب: "توفي إلى رحمة الله والدي فكري عبد الحميد.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأضاف أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة الظهر في مسجد عمرو بن العاص، على أن يقام العزاء غدًا بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، داعيًا الله أن يتغمد والده برحمته الواسعة.

يُذكر أن الفنان الراحل شارك في عدد من الأعمال السينمائية، منها فيلم النوم في العسل (1996) وفيلم كابتن هيما (2008)، كما اشتهر بتشابه ملامحه مع الزعيم عادل إمام ووقف إلى جواره في مسرحية بودي جارد، التي استمر عرضها لأكثر من 11 عامًا متواصلة.