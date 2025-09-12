نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل تصدر عمر زهران تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل والتفاعل بعد تصدر اسم المخرج والإعلامي عمر زهران تريند جوجل، وذلك عقب انتشار فيديو شاركته النجمة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وثقت فيه أول ظهور لزهران بعد فترة من الغياب، وذلك أثناء مشاركته في الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية مفيدة شيحة.

الفيديو الذي نشرته هالة صدقي أظهر المخرج المعروف وسط مجموعة كبيرة من أصدقائه وتلاميذه، الذين أصبحوا فيما بعد من أبرز مذيعي مصر بفضل توجيهاته وإشرافه خلال مسيرته المهنية هالة أرفقت الفيديو بتعليق مؤثر، أكدت فيه أن عودة عمر زهران إلى أصدقائه ومحبّيه كانت محاطة بفرحة صادقة لا يمكن وصفها، خاصة مع استقبال مفيدة شيحة له بكلمات مؤثرة قالت فيها: "ده أستاذي والدنيا كلها بتحبك يا عمر"، وهو ما عكس مكانته الخاصة في الوسط الفني والإعلامي.

تصدر اسم عمر زهران محركات البحث جاء بعد سلسلة من الأحداث التي عاشها خلال الأشهر الماضية، إذ كان قد حصل في مايو الماضي على الإفراج الشرطي بعد قضائه نصف مدة العقوبة التي صدرت بحقه في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

ووفق ما أكده دفاعه المستشار عصام البطاوي حينها، فإن موكله أنهى جميع الإجراءات القانونية الخاصة بصحة الإفراج من النيابة العامة، وذلك وفقًا للوائح السجون التي تتيح الإفراج بعد قضاء نصف العقوبة.

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمًا في يناير 2025 بتعديل العقوبة من سنتين إلى عام واحد فقط مع الشغل، بالإضافة إلى إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه للمجني عليها، مع تأييد باقي بنود الحكم. هذا القرار أعاد فتح النقاشات حول مسيرة المخرج، بين من يرى أن زهران دفع ثمن خطأه وانتهى الأمر قانونيًا، ومن يؤكد أن اسمه سيظل محفورًا كأحد أبرز المخرجين الذين أثروا المشهد الإعلامي في مصر.

اللافت أن عودة عمر زهران إلى الأضواء لم تمر مرور الكرام، فبمجرد تداول الفيديو عبر السوشيال ميديا، انهالت التعليقات من الجمهور الذي انقسم بين مرحّب بعودته ومؤكد على قيمته الفنية والإعلامية، وبين من أعاد التذكير بالقضية التي ارتبط اسمه بها خلال الفترة الماضية ورغم ذلك، فإن الحفاوة التي أظهرها زملاؤه وتلاميذه خلال عيد ميلاد مفيدة شيحة أرسلت رسالة واضحة بأن الرجل لا يزال يحظى بمحبة وتقدير داخل الوسط الفني والإعلامي.

