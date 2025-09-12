الرقابة تجيز "الضيف رقم 11" ومحمد نور ينتهي من تسجيل أغنية الفيلم

القاهرة - محمد ابراهيم - أجازت الرقابة على المصنفات الفنية عرض مؤخرًا فيلم "الضيف رقم 11" للمخرج خالد مهران، وذلك لفئة ما فوق الـ 16 عامًا، والفيلم ينتمي لنوعية الاعمال التشويقية، حيث تدور أحداثه عن الفساد المجتمعي الذى يخلق مجرمين وإرهابيين.

تفاصيل فيلم “الضيف رقم 11”

فيلم "الضيف رقم 11" بطولة جماعية لعدد كبير من الوجوه الجديدة وهم محمد سعيد، جهاد الدهان، لميس عدلي، شريف صابر، محمد عبدالرحيم، ريهام أبو بكر، منة المصري، محمود ناجي، أيمن المصري، مريم هشام، لميس هاشم، نادين عادل، حاتم رجاء، زينة هاشم، نيجار محمد، إيمان صبحي، محمد غريب، علاء موازيني، محمد عادل، عمرو السيد.

بوستر فيلم الضيف رقم 11

“ماشية بالمقلوب”.. محمد نور يقدم أغنية فيلم “الضيف رقم 11”

وكان المطرب محمد نور قد انتهى مؤخرًا من تسجيل الأغنية الخاصة بالعمل، والتي تحمل عنوان (ماشية بالمقلوب)، الأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان محمد نور، وتوزيع كريم أسامة، وهندسة صوت ومكساج المهندس محمود عزت، الفيلم إنتاج كرى ايكو، تأليف وسام المدني وأشرف عجور، مدير التصوير تامر جوزيف، إشراف فنى "بتاح بيكتشرز" للإنتاج والتوزيع الفني للمخرج خالد مهران.