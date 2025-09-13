أحمد سعد: "مش عايز شهرة ولا نجاح.. أهم حاجة أقرب من ربنا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثار الفنان أحمد سعد الجدل بتصريحاته خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم، بعدما أكد أن كل ما يبحث عنه في هذه المرحلة من حياته هو القرب من الله والسلام النفسي، بعيدًا عن بريق الشهرة والنجاح.

وقال سعد في تصريح صريح: "دلوقتي مش عايز غير إني أقرب من ربنا.. لا شهرة ولا نجاح، أهم حاجة عندي إني أعيش في راحة نفسية." مشيرًا إلى أن كثرة الانشغالات والمسؤوليات قد تسرق الإنسان من نفسه، لكن العودة إلى الله والصدق مع الذات هما الطريق الحقيقي للراحة.

وتحدث الفنان عن لحظة فارقة في بداياته، حين غادر المنزل وهو في سن الرابعة عشرة بسبب اعتراض أسرته على دخوله عالم الغناء، قائلا: "كنت بحب الغنا من وأنا صغير، ولما رفضوا، سبت البيت وغنيت في الأفراح.. بس لو الزمن رجع بيا مكنتش عملت كده."

كما استعاد موقفًا طريفًا من طفولته في حي شبرا، حين تحول لوسيط بين الجيران في قضاء طلباتهم اليومية، قائلا مازحًا: "كنت شبه أبلكيشن طلبات في المنطقة.. أجيب عيش وحاجات من البقال، واشتغلت شغلانات كتير زي النقاشة."

وفي ختام حديثه، شدد أحمد سعد على أن تجاربه الصعبة جعلته أكثر وعيًا، مضيفًا: "الشهرة والنجاح مهمين.. لكن الأهم إن الواحد يسمع نفسه ويدور على اللي يرضي ربنا ويرضيه من جواه."