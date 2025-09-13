أكثر من 50 عرضًا فنيًا لقصور الثقافة بالمحافظات احتفالًا باليوم المصري للموسيقى

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم المصري للموسيقى، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة متنوعة من العروض الفنية، يوم الإثنين المقبل 15 سبتمبر، تزامنًا مع إحياء ذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش.

تنفذ الفعاليات بجميع المحافظات وتشمل أكثر من 50 عرضًا فنيًا، في أجواء احتفالية تعكس ثراء وتنوع الموسيقى المصرية، وتؤكد مكانتها في وجدان المصريين.

يحيي الحفلات فرق الموسيقى العربية، الفنون التلقائية، والغناء الشعبي التابعة للهيئة، وتقام في التاسعة مساء، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للموسيقى والإدارة العامة للمهرجانات، وبالتعاون مع الأقاليم الثقافية المختلفة، وتقدم خلالها باقة متميزة من الأغاني التراثية والطربية.

عروض محافظة القاهرة

ويشهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي 15 عرضًا فنيًا، منها 6 عروض بمحافظة "القاهرة" وهي: عرض للفرقة المصرية للموسيقى والغناء، وآخر لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وذلك على مسرح السامر، عرض فرقة "القاهرة للموسيقى العربية" بقصر ثقافة روض الفرج، عرض فرقة "السلام" وينفذ بقصر ثقافة مدينة السلام، وعرض فرقة "الغوري للموسيقى العربية" ويعرض ببيت السحيمي، وعرض فرقة المطرية للفنون التلقائية ويقام ببيت ثقافة المطرية.

عروض محافظة الجيزة

وفي محافظة "الجيزة"، يقدم عرضان الأول لكورال مركز الجيزة الثقافي، بمقر المركز، والثاني لفرقة "الواحات البحرية للفنون التلقائية" ببيت ثقافة الباويطي.

وفي "القليوبية" تقدم 3 عروض، الأول لفرقة "شبرا الخيمة للموسيقى العربية" بقصر ثقافة العمال، والثاني لفرقة "كفر الشرفا للغناء الريفي" بقصر ثقافة الشرفا، والأخير لفرقة "شبين القناطر للموسيقى والغناء الشعبي"، ويقام ببيت ثقافة القناطر.

عروض محافظة الفيوم

وفي محافظة "الفيوم" يقدم عرضان الأول لفرقة "الفيوم للموسيقى العربية" والثاني لفرقة بدو الفيوم للفنون التلقائية وذلك بمركز مطرطارس.

أما في محافظة "بني سويف"، تحيي فرقة "بني سويف للموسيقى العربية" حفلا بقصر ثقافة بني سويف، فيما تقدم فرقة "أبو صير الملق للموسيقى والغناء الشعبي"، عرضا فنيا ببيت ثقافة أبو صير الملق.

ويشهد إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي 8 عروض منها عرضين بمحافظة "الإسكندرية" وتحديدا بقصر ثقافة الشاطبي، بمشاركة فرقتي "مصطفى كامل" و"أبو قير للموسيقى العربية".

عروض محافظة البحيرة

وفي محافظة "البحيرة" تقام 3 عروض، الأول لكورال "التذوق" بقصر ثقافة وادي النطرون، والثاني لفرقة "البحيرة للموسيقى العربية" وينفذ بقصر ثقافة دمنهور، أما الأخير لفرقة "كفر الدوار للموسيقى العربية" وينفذ بقصر ثقافة كفر الدوار.

وفي محافظة "الغربية"، تقدم فرقة "غزل المحلة للموسيقى العربية" عرضا فنيا على مسرح 23 يوليو، وتقدم فرقة "طنطا للموسيقى العربية"، حفلها على مسرح المركز الثقافي.

أما في "المنوفية" فرقة "الموسيقى العربية" حفلها بقصر بثقافة شبين الكوم.

محافظة كفر الشيخ

وتتواصل الفعاليات بمحافظات شرق الدلتا، وتشهد محافظة "كفر الشيخ" 3 عروض، وتقدم فرقة "كفر الشيخ للموسيقى العربية" عرضا فنيا يليه عرض آخر لفرقة الموسيقى والغناء الشعبي وذلك على مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ، كما تقدم فرقة "دسوق للموسيقى العربية" عرضا فنيا بقصر ثقافة دسوق.

وفي محافظة "دمياط" تعرض فرقة الموسيقى والغناء الشعبي عرضا فنيا بحديقة بنت الشاطئ، وفي محافظة "الدقهلية" تعرض فرقة "المنصورة للموسيقى العربية" عرضا فنيا بنادي النيل.

محافظة الشرقية

كما تشهد محافظة "الشرقية" 5 حفلات وهي: حفل فرقة "محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية"، ويليه حفلا لفرقة "الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي"، وذلك على مسرح قصر ثقافة الزقازيق، وتقدم فرقة "بلبيس للموسيقى العربية" عرضا بمركز شباب بلبيس، إلى جانب عرض فني لفرقة "منيا القمح للموسيقى العربية"، وآخر لفرقة "الموسيقى والغناء الشعبي"، وذلك بمركز شباب منيا القمح.

وفي إقليم القناة وسيناء الثقافي، تقدم 7 عروض، ويستقبل قصر ثقافة بورسعيد عرضين الأول لفرقة "بورسعيد للموسيقى العربية" والثاني لفرقة الموسيقى والغناء الشعبي.

وفي "السويس"، يقدم عرضان بممشى أهل السويس وهما لفريق "كورال الشباب" و"فرقة الموسيقى والغناء الشعبي".

وفي محافظة "شمال سيناء" يستقبل قصر ثقافة العريش العرض الفني الخاص بفرقة "العريش للموسيقى العربية".

وفي محافظة "الإسماعيلية" تقدم فرقة الموسيقى والغناء الشعبي عرضا فنيا بقصر ثقافة الإسماعيلية، أما محافظة "جنوب سيناء" تشهد عرضا فنيا لفرقة الطور للفنون التلقائية وذلك بقصر ثقافة الطور.

محافظة المنيا

وفي إقليم وسط الصعيد الثقافي تنفذ 8 عروض، حيث تشهد محافظة "المنيا" عرضا فنيا لفرقة "الموسيقى العربية"، بنادي الشرطة، وفي محافظة "أسيوط" تقدم فرقة "الموسيقى العربية" عرضا فنيا بقصر ثقافة أسيوط، وتقدم فرقة "القوصية للموسيقى والغناء الشعبي" عرضا ببيت ثقافة القوصية.

وتشهد محافظة "سوهاج" عرضين وتحديدا بمركز شباب توشكي، وهما لفرقتي "الموسيقى العربية" و"الموسيقى والغناء الشعبي".

أما محافظة "الوادي الجديد" تشهد 3 عروض، الأول لفرقة "الموسيقى العربية" ويعرض بقصر ثقافة الوادي الجديد، والثاني لفرقة "الداخلة للفنون التلقائية" ويقدم بقصر ثقافة موط، والأخير لفرقة "الفرافرة للفنون التلقائية" ويعرض بمكتبة الطفل والشباب.

أما إقليم جنوب الصعيد الثقافي يشهد 5 عروض كالتالي: عرض لفرقة "قنا للموسيقى العربية" بقصر ثقافة قنا، وآخر لفرقة "الأقصر للموسيقى العربية" بقصر ثقافة الأقصر، فرقة "توشكى للفنون التلقائية" بقصر ثقافة توشكى بأسوان، وتستقبل محافظة البحر الأحمر عرضين، الأول لفرقة "القصير للفنون التلقائية" ويعرض ببيت ثقافة القصير، والثاني لفرقة "حلايب للفنون التلقائية" ويعرض ببيت ثقافة حلايب.

وحددت وزارة الثقافة يوم 15 سبتمبر من كل عام ليكون "اليوم المصري للموسيقى"، ليصبح احتفالا وطنيا سنويا يعزز مكانة الموسيقى المصرية كأحد روافد الهوية الوطنية وركيزة من ركائز القوة الناعمة لمصر.