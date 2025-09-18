إيناس مكي: إحنا 5 أخوات وأنا من شجعت أحمد مكي على دخول مجال التمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة إيناس مكي أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي وتستمد طاقتها من محبة الجمهور الصادقة، مشددة على أنها لا تدفع أي مبالغ مالية للترويج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال اللجان الإلكترونية.

تصريحات إيناس مكي

وأضافت مكي، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2: "مسلسل (لن أعيش في جلباب أبي) وصل إلى العالمية، وقد ترك بصمة كبيرة لدى الأجيال، فنحن خمس أشقاء، لكل واحد منا شخصية مختلفة، لكنني أنا وأحمد فقط من دخلنا مجال الفن، حيث شجعته على خوض التمثيل ثم الكتابة والإخراج"، مؤكدة اعتزازها بتاريخ شقيقها الفنان أحمد مكي.

إيناس مكي: لا أستسلم للصعاب وأستمد قوتي من محبة الجمهور



كما أوضحت الفنانة أنها راضية بما كتبه الله لها، ولا تؤمن بالاستسلام أمام الأزمات أو الانكسار أمام الابتلاءات، قائلة: "لا أحب الإحساس بالظلم أو شخصية المقهور، فأنا مؤمنة بأن كل ما يحدث للإنسان هو اختبار من الله عز وجل، والشكوى لغير الله مذلة".

واختتمت مكي حديثها برسالة لجمهورها، داعية إياهم إلى عدم الاستسلام أمام المرض أو الابتلاء، بل السعي الدائم للعمل على تطوير الذات وتجاوز التحديات بروح قوية وإيمان راسخ.



