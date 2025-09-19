تامر حسني يشعل أجواء البحرين الليلة بحفل استثنائي على مسرح الدانة

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل النجم تامر حسني، صباح اليوم الجمعة، في مملكة البحرين، استعدادًا لإحياء حفله الكبير المقرر إقامته الليلة ضمن جولته الصيفية لعام 2025، حيث يلتقي جمهوره على مسرح الدانة في تمام العاشرة مساءً.

حفل تامر حسني في البحرين

ومن المنتظر أن يقدم "نجم الجيل" خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا في الفترة الأخيرة، إلى جانب عدد من المفاجآت التي اعتاد أن يهديها لجمهوره في حفلاته.

الترويج لـ حفل تامر حسني

الشركة المنظمة للحفل حرصت على الترويج للحدث عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ونشرت مقطعًا أعلنت فيه وصول تامر حسني إلى البحرين، معلقة: «وصول نجم الجيل تامر حسني إلى مملكة البحرين استعدادًا لحفل الليلة على مسرح الدانة».

أحدث اعمال تامر حسني

وفي سياق آخر، يستعد تامر حسني للقاء فني مميز يجمعه بالفنان أحمد سعد في باريس خلال الفترة المقبلة، حيث سيقدمان حفلًا غنائيًا ضخمًا بحضور جماهيري عربي واسع، ومن المقرر أن يشهد الحفل أداء مشترك لمجموعة من أعمالهما التي طرحت مؤخرًا عبر المنصات الرقمية.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

على الصعيد الفني، يواصل فيلم تامر حسني الجديد «ريستارت» عرضه بدور السينما، محققًا إقبالًا جماهيريًا لافتًا وردود فعل إيجابية من النقاد.

ابطال فيلم ريستارت

الفيلم يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني كل من: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق. ويُعد العمل التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد نجاح فيلمهما «بحبك» عام 2022.

قصة فيلم ريستارت

وتدور أحداث «ريستارت» في إطار رومانسي كوميدي خفيف، يمزج بين المواقف الطريفة واللمسات العاطفية، ما يجعله تجربة ممتعة تناسب مختلف الأعمار.