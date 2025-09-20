محمد رحيم.. شارع في المدافن وخلود في القلوب

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لمسة وفاء مؤثرة، أعلنت مدربة الأسود أنوسة كوتة عن إطلاق اسم زوجها الموسيقار الراحل محمد رحيم على أحد الشوارع داخل المدافن، مؤكدة أن ما يبقى بعد الرحيل هو السيرة العطرة والعمل الصالح. وقد شاركت صورة اللافتة التي تحمل اسمه، مرفقة بدعاء صادق له بالرحمة والمغفرة.

وعلى خط موازٍ، تعمل أسرة الراحل على توثيق مسيرته الفنية في عمل درامي من 15 حلقة، يروي تفاصيل مشواره الحافل بالإنجازات والإبداع، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله قريبًا، ليبقى إرثه حاضرًا للأجيال القادمة.

أنوسة، التي لا تزال تفتقد وجوده بشدة، قالت في وقت سابق إن رحيم لم يكن مجرد زوج، بل كان صديقًا ورفيقًا وداعمًا في كل لحظة، مضيفة: "وجوده كان مالي حياتنا، ومهما غاب، عمره ما هيتنسي".