فاطمة الكاشف لـ”دوت الخليج الفني”: دوري في “حرب الجبالي” من أجمل محطاتي.. وأهدي التكريم لروح أمي| حوار

التقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنانة فاطمة الكاشف، في مهرجان همسة للفنون والآداب في دورته الـ 13، حيث حضر مهرجان همسة نخبة من نجوم الفن والمشاهير في العديد من المجالات، وجاء ذلك على خشبة مسرح سيد درويش باكاديمية الفنون.

وتحدث دوت الخليج الفني مع فاطمة الكاشف على سبب تحمسها لحضور مهرجان همسة بالإضافة إلى رأيها في البطولات الشبابية والقضايا التي تنقص مناقشتها في السينما والدراما.

وإليكم نص الحوار:

حديثينا عن حضورك في مهرجان همسة في دورته الـ 13؟

أنا بشكر مهرجان همسة في دورته الـ 13 وبتمناله النجاح والتوفيق وبشكر رئيس المهرجان الأستاذ فتحي الحصري، وده من المهرجانات إلى بحبها جدًا وفيها مصداقية ومهنية واحترام، وأنا موجوده اليوم لتكريمي كأفضل ممثلة في مسلسل "حرب الجبالي"، إخراج الأستاذ محمد أسامة وتأليف الأستاذة سماح الحريري، كان عندي الكابتن في رمضان مع أكرم حسني وآية سماحة فالحمدلله ان ده نال جايزة.



حديثنا عن كواليس مسلسل "حرب الجبالي" ودور الحاجة فاطمة ومدى تؤثرك به؟

من أجمل الأدوار إلى أنا جبتها في حياتي دور الحاجة فاطمة، كان في إنسانيات كتيرة أو ي وكان في الأم أو ي، في خوفها ورعبها وحنيتها، وكان هناك صراع بين الخوف وإنها تبقى حنينة، وأيضًا هناك صراع في المشاعر، وثانيًا "حرب الجبالي" كل الممثلين إلى في كانوا عظماء بلا استثناء، وكنت سعيدة جدا معاهم سواء النجم أحمد رزق، رياض الخولي، استاذة سوسن بدر، نسرين أمين، انتصار، عزة لبيب، لقاء سويدان، مجموعة كبيرة جدًا جدًا مش عايزه أنسى حد.



ما رأيك في البطولات الشبابية واكتساح الشباب للدراما والسينما بشكل كبير؟

والله ده شئ أسعدني جدًا طبعًا لأن جيل بيسلم جيل، احنا كبرنا وجه وقت الشباب ودي حاجة منطقية جدًا، وسعيدة بيهم وهناك مجموعة من الشباب أقوياء جدًا في الدراما.

وعن ابنها تحدثت عنه قائلة: "أنا عندي الفنان الصاعد مازن جمال، كان يُعرض له مسلسل "نقطة سوده" وحقق نجاح كبير جدًا جدًا، وقبلها كان "حكايات بنات" و"السيدة زينب"، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية تمثيل، وعندي ابني مُهاب مصور سينمائي.



من وجهة نظرك، ما القضايا التي تنقص مناقشتها في الدراما أو السينما؟

احنا عايزين نقرب من قضايا المجتمع إلى احنا عايشين فيه، لأن الدراما حاليًا أصبح فيها لمحة غربية، وأصبحنا نقدم أشياء ليست من تقاليدنا، ليس هناك مانع من إلقاء الضوء، لكن أساسي يكون مجتمعنا الشرقي بقضاياه بمشاكله ونطرح الحلول ده أهم.



ما قيمة جائزة مهرجان همسة بالنسبة لكي؟

قيمتها بالنسبالي فرحانة بيها جدًا لأن فيها مصداقية، المهرجان ده لا يوجد به مجاملات، وكلًا من له تكريم يُختار بعينً واعية، بهدي الجائزة لعيلتي الصغيرة النجم جمال عبد الناصر زوجي ومازن جمال ابني ومُهاب جمال وعلى رأسهم لروح أمي الله يرحمها.



ماذا تحضري لنا الفترة القادمة؟

اتمنى دائمًا أن أكون عند حسن ظن الجمهور بيا، وإني أقدم أعمال تحترمهم وتحترم عقولهم.

