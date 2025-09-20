على الشامل يكشف لـ”دوت الخليج الفني”: شخصية “عبود” من أجمل تجاربي.. وأتمنى تقديم عمل هادف للشباب والوطن| حوار

القاهرة - محمد ابراهيم -

التقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنان علي الشامل، في مهرجان همسة للفنون والآداب في دورته الـ 13، حيث حضر مهرجان همسة نخبة من نجوم الفن والمشاهير في العديد من المجالات، وجاء ذلك على خشبة مسرح سيد درويش باكاديمية الفنون.

وكشف علي الشامل للفجر عن رأيه في مهرجان همسة والفعاليات التي يقدمها، ومشاركته في مسلسل “فهد البطل” مع أحمد العوضي، وعن رأيه في البطولات الشبابية، وآيضًا أكثر الأفلام التي شدت انتباهه في السينما.

وإليكم نص الحوار:

حديثنا عن حضورك في مهرجان همسة في دورته الـ 13؟

مبسوط بالتكريم من مهرجان همسة ومبسوط بالناس إلى موجودة، ميرسي لكل إلى حضر علشان ينقل التكريم للوطن العربي ومصر، ويارب علطول بننجح ونتكرم.



تألقت رمضان 2025 بشخصية "عبود" حديثنا عن التجربة والتعاون مع أحمد العوضي؟

مش أول مرة اشتغل مع العوضي اشتغلنا "حق عرب" السنة إلى فاتت وبتمنى إني أتعاون معاه تاني هو وكل الكرو، وكل ما هو ممثل وهادف أحب أشتغل معاه.

ما رأيك في البطولات الشبابية واكتساح الشباب للدراما والسينما بشكل كبير؟

لازم لأن الفن زي اي منتج، لو اتعاملنا مع الفن على إنه منتج وهادف أو ي لازم يكون عندنا شباب تقدر تعمل ده زي ما عندنا شباب 4 و5 سنين بيمثلوا وشاطرين في ده.



ما هي اكثر محطة في مشوارك الفني بتحس إنه ا كانت نقطة تحول كبيرة ليك؟

في أعمال كتير علمت مع الناس ولكن ليست بذلك فأنا استمعت بكل عمل شاركت فيه.



ما أكثر عمل تفاعل معه الجمهور بشدة؟

عدة أعمال مثل: السيدة زينب، حرب الجبالي، فهد البطل، واسمتعت جدًا بالعمل في مسلسل حرب الجبالي.



بتحلم تقدم دور أو عمل فني معين لسه ماعملتوش؟

نفسي أقدم عمل للشباب وللبلد وللوطن، يكون ليها طعم وليها هدف سامي.



من المخرج أو الفنان الذي تحب العمل معه قريبًا؟

ليس لدى تطلعات لذلك، بالنسبالي مخرج شاطر حتى لو مش معروف احب العمل معه وخوض التجربة.



ما هو أكثر فيلم شد انتباهك من الأفلام المعروضة في السينما حاليًا؟

مفيش حاجة معينة بتلفت نظري في السينما المصرية، ولكن العالمية ممكن، من ناحية السينما النجم كريم عبد العزيز فيلم "المشروع X” رائع جدًا، فيلم "أحمد وأحمد" الفيلم لايت كوميدي حلو جدًا، عايزين نعمل سينما عالميه علشان نروح فوق من خلال اننا نستغل شبابنا.

الفنان علي الشامل أثناء حواره مع مراسلة دوت الخليج فاطمة أسامة



ماذا تحضر لنا الفترة القادمة؟

الرزق بتاع ربنا منتظرين لسه مارجعتش أو تعاقدت على حاجة معينة، مستنيين نعمل حاجة حلوة ان شاء الله.

الفنان علي الشامل أثناء تكريمه من مهرجان همسة للفنون والآداب في دورته الـ 13

أبرز حضور مهرجان همسة للفنون والآداب

وقد شهدت الدورة الثالثة عشر لمهرجان همسة للاداب والفنون حضورًا كبيرًا من نجوم الفن المكرمين والداعمين من بينهم أشرف عبد الباقي،حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور،علي الشامل، أحمد عبد العزيز، أحمد رزق، انوشكا، حلمي فودة، ألخ، فضلا عن مشاركة ميرنا وليد كعضو لجنة تحكيم.