نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجلت ألبومي من أجل حضنها.. أصالة تتحدث عن علاقتها بحفيدتها جيهان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة أصالة لأول مرة عن تفاصيل حفلها المرتقب بسوريا في شهر ديسمبر الذي يشهد عودتها لبلدها الأم بعد غياب كبير وذلك خلال تصريحات صحفية لها على هامش إحيائها حفلًا ناجحًا في مهرجان ليالي مراسي بالساحل الشمالي بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

تصريحات أصالة

وفي ما يتعلق بعودتها إلى دمشق، أوضحت أصالة أنها تسعى لإقامة حفل هناك في شهر ديسمبر المقبل، وقالت: “يا رب، ليس هناك من شيء مؤكّد مئة في المئة، لكنني أعمل بجد مع فريقي على هذا التاريخ، ونحاول بشتى الطرق تذليل الصعوبات، لأن هذه الزيارة حلم يرافقني لأسباب عديدة.”

وعن علاقتها بابنتها شام، شدّدت أصالة على أن الرابط بينهما يتجاوز علاقة أم بابنتها، مضيفة: “شام هي قطعة مني، من تكويني وجسدي، وليست منفصلة عني إطلاقًا، لكنّي احاول أن أضع مسافة لتأخذ دور الابنة.”

أما عن حفيدتها جيهان، ابنة شام، فقد عبّرت أصالة بعاطفة كبيرة قائلة: “أموت فيها، وهي بالتأكيد تحبني، لكن لم نجد بعد الوقت الكافي لتتعلّق بي كما أتمنى. أحلم أن تجلس في حضني ولا تفارقه، ولذلك أجّلت ألبومي قليلًا لأمنحها كل وقتي.”

كما لفتت الفنانة إلى أن حفيدتها تُظهر ميولًا فنية وتتمتع بصوت جميل، ما يطمئنها ويُسعدها، مشيرة إلى أن الأطفال الذين يحبون الفن والموسيقى هم الأقرب إلى قلبها. وأضافت: “من خلال خبرتي في الحياة ومع الناس، اكتشفت أن محبّي الموسيقى هم أقل الناس ضررا.