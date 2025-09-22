نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير كرارة يكشف أسرار تعاونه مع المخرج بيتر ميمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالاسرار حل أمير كرارة ضيفًا على برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس والذي كشف من خلاله عن عااقته بالمخرج بيتر ميمي.

تصريحات أمير كرارة



وقال أمير كرارة: "أخر حاجة عملتها مع بيتر ميمي كان الاختيار الجزء الأول، وفيلم كازابلانكا، واشتغلنا مع بعض حاجات كتير جدًا 3 أجزاء من مسلسل كلبش، وحرب كرموز".

وتابع: "بعد كل الأعمال دي بيتر ميمي اشتغل مع كريم عبد العزيز وعملوا مع بعض أعمال ناجحة".

آخر أعمال أمير كرارة

وكان آخر أعمال كرارة الرمضانية مسلسل بيت الرفاعي، تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال وشارك في العمل كل من أحمد رزق، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، تامر نبيل، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، ملك قورة، عايدة رياض وآخرين ودارت الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول ياسين الذي يتهم بقتل والده محمود ويصبح هاربًا من العدالة في رحلته للبحث عن قاتل والده الحقيقي، وتزداد الأمور سوء حينما يحل فاروق ابن عم ياسين محل محمود، ويصبح المتحكم في العائلة والثروة وكل شيء.