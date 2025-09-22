إطلالة مثيرة.. منة عرفة تشعل السوشيال ميديا بالأبيض المجسم

القاهرة - محمد ابراهيم - اشعلت الفنانة منة عرفة السوشيال ميديا وخطفت الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث شاركت متابعيها مجموعة صور جديدة تميزت فيها بإطلالة أنيقة.

أحدث ظهور لـ منة عرفة

وظهرت منة مرتدية فستانًا أبيض مجسمًا أبرز أنوثتها ورشاقتها، بينما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة بسيطة وعفوية زادت من جاذبيتها، لتنال إشادة واسعة من جمهورها الذي اعتبر أن إطلالتها هذه من أجمل ما ظهرت به مؤخرًا.

منة عرفة تحصل علي الإقامة الذهبية في الإمارات

ولم يتوقف حديث الجمهور عند إطلالتها فقط، بل جاء الاحتفاء الأكبر بعد إعلان حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، والتي تُمنح للشخصيات البارزة وأصحاب الإسهامات المميزة في مجالاتهم، وجاء هذا التكريم تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة التي بدأت منذ طفولتها، مرورًا بالعديد من الأعمال الناجحة في السينما والدراما المصرية والعربية.

اخر اعمال منة عرفة

وكانت منة عرفة شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله وبسنت شوقي ومحمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي

بينما كان آخر أفلام منة عرفة هو فيلم "أسود ملون"، بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ورنا رئيس، ومحمد كيلاني، وعصام صاصا، وميس حمدان، وإبرام سمير، ومحمود حافظ، وصبا الرافعي، وطاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي، وإنتاج شركة كينوز فيلم.