السبت.. الفيوم تحتضن الملتقى الثقافي 23 لشباب المحافظات الحدودية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد محافظة الفيوم، اعتبارًا من السبت المقبل، لاستقبال فعاليات الملتقى الثقافي الثالث والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، في إطار دعم الشباب وتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية على مستوى الجمهورية.

برنامج متنوع يشمل الورش واللقاءات التثقيفية

يتضمن الملتقى مجموعة من الورش الفنية والحرفية التي تهدف إلى صقل مهارات الشباب وتشجيع الإبداع، إلى جانب لقاءات تثقيفية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين.

أنشطة رياضية وزيارات ميدانية

كما يشمل البرنامج دوريًا ثقافيًا ورياضيًا يعزز روح المنافسة والتعاون بين الشباب، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمشاهدة أهم المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الفيوم، ما يوفر تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة.

مشاركة واسعة من مختلف المحافظات

يشارك في الملتقى شباب من محافظات شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، أسوان، الوادي الجديد، إلى جانب مشاركين من القاهرة والمحافظة المضيفة، في أجواء من التفاعل الإيجابي والتبادل الثقافي.

استمرار الفعاليات حتى نهاية الشهر

تستمر فعاليات الملتقى حتى نهاية الشهر الجاري، مع توقعات بأن يحقق الحدث نجاحًا كبيرًا في تعزيز التواصل بين الشباب وإبراز إمكانياتهم في المجالات المختلفة.