تعرف على موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل "وتر حساس 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق مند أيام قليلة عرض الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس، عبر قنوات ON وON Drama بطولة غادة عادل ومن تأليف الكاتب أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل "وتر حساس 2"



وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "وتر حساس 2" اليوم الثلاثاء على قناة ON DRAMA في تمام الساعة 10 مساءً، على أن تُعرض الإعادة الأولى الساعة 10 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5 مساءً.

أبطال مسلسل "وتر حساس 2"

ويشارك في بطولة مسلسل «وتر حساس 2» نخبة من أبرز النجوم منهم، محمد محمود عبد العزيز، غادة عادل، كمال أبو رية، رانيا منصور، نبيل عيسى، إلهام وجدي، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، وتميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.