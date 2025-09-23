نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكراه.. هشام سليم يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل هشام سليم تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صادف أمس ذكرى رحيله عن عالمنا، تاركًا خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة.

ويُذكر أن هشام سليم ترك إرثًا فنيًا كبيرًا في الدراما والسينما المصرية والعربية، فقد قدّم أدوارًا متنوعة على مدار عقود، استطاع من خلالها أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجماهير، كان مثالًا للفنان المثقف والهادئ، وصاحب حضور مميز على الشاشة وخارجها، حيث اتسم بالتواضع والصدق في حياته وأعماله.



رحل هشام سليم بجسده، لكن كلماته وضحكته وأعماله الخالدة ستبقى شاهدًا على مسيرة فنية وإنسانية استثنائية. ومع كل ذكرى لرحيله، يجدّد محبوه الدعاء له بالرحمة والمغفرة، متمنين أن يكون في جنات النعيم.