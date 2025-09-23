نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر صحفى لمهرجان الموسيقى العربية 33 بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد وزارة الثقافة ممثلة فى دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام مؤتمرًا صحفيًا في السادسة مساء الاحد 28 سبتمبر بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقامة فى الفترة من 16 حتى 24 اكتوبر المقبل ويديرها المايسترو تامر غنيم والتى تأتى فى إطار عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عام على رحيلها حيث تم اختيار كوكب الشرق شخصية المهرجان.

وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا وهم المايسترو أمير عبد المجيد، الدكتور عماد عاشور، النجم محمد الحلو، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه، الدكتور أحمد عاطف، الدكتور سعيد كمال، الأستاذة أماني سعيد، المايسترو الدكتور محمد الموجى، المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، المايسترو احمد عامر والدكتورة شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية وممثلو مختلف وسائل الاعلام والشبكات الإذاعية.