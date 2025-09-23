نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكاء محمد عبدالحافظ بسبب تذكره "رحيل والده" المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ.. ودكتور عمرو الليثي: شوفت البر الحقيقي منك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمد عبدالحافظ: "إن والده توفي منذ 14 عام وكأنه توفي أمس."

"وانهار بالبكاء عندما تحدث عن اللحظات الأخيرة في عمر والده."

وأضاف خلال حلوله ضيفًا في حلقة فنية خاصة تحت عنوان "حكايات الكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ"، والإعلامية نسرين عكاشة ابنة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة: "إني كنت مرتبطًا به جدًا وكنت أتعلم منه وهو أبي وأخي وصديقي."

وعقب الإعلامي د. عمرو الليثي: "إن محمد عبد الحافظ كان برًا بوالده ملازمًا له لا يفارقه حتى لحظاته الأخيرة ووفاته."

وعلى جانب آخر، صرح محمد عبد الحافظ خلال الحلقة: "إن والده المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ عاش حياة صعبة جدًا وبدأ من الصفر."

"وجدي أبوي كان متدين ولديه لغة عربية سليمة وصحيحة."

"وتربينا على هذا الأمر وأهمية الثقافة والوعي."

"ومنذ صغره كان يعشق السينما ويذهب كل يوم اثنين ويشاهد الفيلم ويكتب ملاحظات عليه."، ويغير الأشخاص ومن هنا كانت موهبته في الإخراج."

"وكان عاشقًا للهوية المصرية ومن مدينة كفر الشيخ.، وأنا من مواليد دسوق."

"ويعشق الأرض والزرع ودائمًا يعشق الأعمال التي تعبر عن أهلنا وعن بلدنا."

"ونحن أسرة من ثلاثة أفراد وأنا الكبير."

"وكنت قريبًا منه جدًا وأعيش معه فترات طويلة وأشاهد كافة النجوم معه."

"وهو في المنزل هادئ جدًا ولا يعلو صوته في المنزل أو في مكان التصوير."