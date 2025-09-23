"الوطنية للإعلام" تبدأ جلسات استماع بشأن وضع خارطة الإعلام

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت قاعة نجيب محفوظ بماسبيرو، أولى جلسات الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن وضع خارطة طريق جديدة للإعلام المصري.

شارك في اللقاء 45 من مذيعي ومذيعات قطاعات التليفزيون والأخبار والمتخصصة، وذلك بحضور الأمين العام مجدي لاشين، ورؤساء القطاعات ونائب رئيس التليفزيون.

قدّم إعلاميو وإعلاميات ماسبيرو رؤاهم لتطوير أداء البرامج والقنوات، وتعزيز التنافسية، واستعادة الريادة الإعلامية.

كما ناقشوا آليات تحسين المرافق والخدمات بمبني الإذاعة والتليفزيون، وتحسين حالة الاستديوهات وضمان جودة المحتوي.

ومن المتوقع انعقاد جلسة الاستماع الثانية الأسبوع المقبل، وسوف تشمل الجلسات جميع مذيعي ومذيعات الإذاعة والتليفزيون، وكبار المعدين والمخرجين، وأسرة مجلة الإذاعة والتليفزيون، كما تشمل الخبراء والأكاديميين من خارج ماسبيرو.

وجّه الحضور الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه بحل أزمة المعاشات، ورقمنة الأرشيف الوطني، والإعداد لإطلاق الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، وبحث تدشين منصة ماسبيرو، ودراسة إنشاء قناة الأطفال.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة، إن الغاية الكُبرى لعودة ماسبيرو، هي دعم الأمن القومي المصري، وترسيخ الانتماء، وتعظيم القوة الناعمة المصرية، وذلك عبر تطبيق إعلام الدولة للرؤية الرئاسية، بشأن بناء الإنسان وحماية الدولة.