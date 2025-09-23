أنغام تعود إلى جمهورها بحفل إستثنائي على مسرح ألبرت هول في لندن

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعود النجمة أنغام للقاء جمهورها من جديد، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا على خشبة مسرح ألبرت هول العريق في لندن، في أول ظهور فني لها بعد فترة غياب بسبب وعكة صحية، ويشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا من محبيها والجاليات العربية والأجنبية، وسط ترقب كبير لعودتها إلى خشبة المسرح.

وقد أنهت أنغام بروفات الحفل بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، الذي يتولى قيادة الأوركسترا المرافقة.

شروط الحضور وأسعار التذاكر



وضعت إدارة الحفل عددًا من الضوابط، منها منع دخول الأطفال دون سن الخامسة، وضرورة مرافقة من هم أقل من 14 عامًا لشخص بالغ. كما تراوحت أسعار التذاكر بين 78 و400 جنيه إسترليني وفقًا لفئة المقاعد.

آخر أعمالها

مؤخرًا، أطلقت أنغام أغنيتها الجديدة “سيبتلي قلبي” التي حققت صدى واسعًا وتصدرت محركات البحث على يوتيوب خلال أقل من 24 ساعة من طرحها، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

إشادة عالمية



بدوره، وصف الموقع الرسمي لمسرح ألبرت هول الفنانة أنغام بأنها “واحدة من أبرز وأعرق الأصوات في الموسيقى العربية المعاصرة”، مشيرًا إلى قوة صوتها وعمق أدائها الذي أسر الجماهير على مدى أكثر من ثلاثة عقود، مؤكّدًا أن هذا الحفل يمثل انطلاقتها الأولى على خشبة المسرح هذا الخريف.