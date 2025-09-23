نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي جمال تكشف أسرار جديدة في حلقة “فضفضت أوي” على Watch It في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحل الفنانة القديرة ميمي جمال ضيفة مميزة على برنامج “فضفضت أوي” الذي يقدمه المخرج معتز التوني عبر منصة Watch It الرقمية، غدًا الأربعاء، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية والذكريات الطريفة من حياتها الفنية والخاصة.

ميمي جمال تكشف أسرار جديدة في حلقة “فضفضت أوي” على Watch It

ويُعد برنامج “فضفضت أوي” أحدث الإنتاجات الأصلية للمنصة، ويختلف في فكرته عن البرامج الحوارية التقليدية، حيث يعتمد على أسلوب خفيف الظل يجمع بين الضحك والبوح، ليستضيف خلال 30 حلقة عددًا كبيرًا من نجوم الفن، من بينهم: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، عمرو يوسف، هشام ماجد، رحمة أحمد، محمد ممدوح، أوس أوس، هالة فاخر، عبد الرحمن توتا، وغيرهم.

البرنامج من إنتاج “ماجيك بينز” للمنتج أحمد الجنايني و“روزناما” للمنتج هشام جمال، ويُعرض أسبوعيًا كل يوم أربعاء.

جدير بالذكر أن المنتج أحمد الجنايني كان قد حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال مسلسل “كتالوج” بطولة محمد فراج، بمشاركة نخبة من النجوم وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور.

آخر أعمال ميمي جمال

شاركت ميمي فى مسلسل كامل العدد 3 وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سويًا في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.