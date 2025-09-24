الأوركسترا الملكي البريطاني مفاجأة الدورة الأولى من فعاليات "صدى الأهرامات" يعزف مؤلفات عمار الشريعي وهشام نزيه

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد منطقة الأهرامات بالجيزة لواحدة من أبرز الفعاليات الفنية منذ بداية الألفية، مع انطلاق "صدى الأهرامات" في دورته الأولى تحت شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، والذي يشهد حضور الأوركسترا الملكي البريطاني للمرة الأولى عند سفح الأهرامات.



تفاصيل الحفل

سيقدم الأوركسترا حفلا على مسرح بانوراما الأهرامات بعنوان "الألحان الخالدة" يسلط فيه الضوء على أعمال الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، والمؤلف الموسيقي المعاصر هشام نزيه.



ويتم تنظيم هذه الفعاليات تحت إشراف الدكتور أحمد أبو زهرة والدكتور خالد داغر، بالتعاون مع شركة Sun Public Image المسؤولة عن إدارة الفعاليات.

ويُنتظر أن تكون هذه الدورة من المهرجان ملتقى هاما بين الثقافات والفنون من جميع أنحاء العالم، حيث تحتفي برموز مصرية وعربية إلى جانب موسيقيين من الشرق والغرب على مدار الأيام الست في الفترة من 24-30 نوفمبر المقبل، ما يعكس صورة مصر الحديثة، كمنصة لاحتضان الفنون والثقافات العالمية.



فعاليات “صدى الأهرامات”

تجمع فعاليات "صدى الأهرامات" بين الأصالة والمعاصرة، لتضع مصر في دائرة الضوء التي تليق بها كوجهة ثقافية وفنية عالمية ذات قدرة مستدامة على استضافة أحداث ثقافية وفنية كبرى في مواقعها الأثرية الفريدة.