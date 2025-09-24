مؤتمر صحفى لمهرجان الموسيقى العربية 33 بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - تعقد وزارة الثقافة ممثلة فى دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام مؤتمرًا صحفيًا في السادسة مساء الاحد 28 سبتمبر بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقامة فى الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر المقبل ويديرها المايسترو تامر غنيم.

اختيار كوكب الشرق شخصية المهرجان:

و تأتى فى إطار عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عام على رحيلها حيث تم اختيار كوكب الشرق شخصية المهرجان وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا وهم المايسترو أمير عبد المجيد، الدكتور عماد عاشور، النجم محمد الحلو، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه، الدكتور أحمد عاطف، الدكتور سعيد كمال، الأستاذة أماني سعيد، المايسترو الدكتور محمد الموجى، المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، المايسترو احمد عامر والدكتورة شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية.

فعاليات المؤتمر:

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية وممثلو مختلف وسائل الاعلام والشبكات الإذاعية.

ويذكر أن كرم المهرجان العام الماضي مجموعة من المكرمين وأبرزهم، اسم الشاعر حسين السيد (مصر)، اسم الشاعر مأمون الشناوي (مصر)، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، فناني الخط العربي الدكتور خليفة الشيمي (الإمارات).

ومحمد حسن أحمد (مصر)، الدكتورة أنعام لبيب، العميد الأسبق للمعهد العالي للموسيقى العربية (مصر)، الدكتور محمد السيد شبانة، أستاذ الموسيقى الشعبية، بالمعهد العالي للفنون الشعبية (مصر)، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح (مصر)، عازف العود، حازم شاهين (مصر)، عازف الكولة عبد الله حلمي (مصر)، الموسيقار، ممدوح سيف (السعودية)،