كارولين عزمي: محطات فنية وذكريات خاصة مع إسعاد يونس على شاشة dmc

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس الفنانة كارولين عزمي في حلقة جديدة من برنامج «صاحبة السعادة» المقرر عرضها مساء الاثنين المقبل على شاشة dmc، حيث تكشف كارولين عن محطات مهمة في مسيرتها الفنية إلى جانب تفاصيل من حياتها الشخصية.

كارولين عزمي مع صاحبة السعادة

وخلال اللقاء، تعود كارولين بالذاكرة إلى بداياتها الأولى في عالم التمثيل، متحدثة عن الصعوبات التي واجهتها وكيف ساعدتها التجارب المبكرة في تنمية موهبتها ومنحها الثقة للوقوف أمام الكاميرا، كما تتناول ذكريات مشاركتها في عدد من الأعمال البارزة.

آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي

وشاركت كارولين عزمي في موسم رمضان 2025، بمسلسل فهد البطل، والعمل من بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبد العظيم.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول شاب صعيدي، يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم، وبعد استقراره في القاهرة، تتعرض شقيقته لحادث يجعله يدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

أبطال مسلسل فهد البطل

والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.