لقطة حب بين محمد سامي ومي عمر تشعل مواقع التواصل

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة جمعته بزوجته الفنانة مي عمر، في لحظة مليئة بالحب والرومانسية.

احدث ظهور لـ محمد سامي ومي عمر

وظهرت مي عمر في الصورة بإطلالة أنيقة ورقيقة، حيث بدت ملامحها لافتة للأنظار بجمالها المعتاد، فيما ظهر سامي إلى جوارها في أجواء تعكس الانسجام الكبير بينهما.

الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا من قبل جمهور الثنائي، إذ انهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجاب المتابعين بالانسجام الواضح بينهما.

ويُذكر أن محمد سامي ومي عمر يُعدّان من أبرز الثنائيات في الوسط الفني، حيث يجمعهما التعاون الفني إلى جانب حياتهما الأسرية، وهو ما يجعل كل ظهور لهما معًا محط اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام.

آخر اعمال محمد سامي ومي عمر

وكان آخر اعمال محمد سامي ومي عمر هو مسلسل إش إش، الذي عرض رمضان الماضي وشارك في من بطولته ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، وإيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل إش إش

ودارات احداثه حول إش إش، وهي تعمل راقصة درجة ثالثة وتواجه العدد من التحديات والصراعات، وكما توضع مي عمر في صراعات مع عبد العاطي، الذي يسعى لاستغلالها وإجبارها على العمل في أماكن مشبوهة، مما يضعها في أزمات قانونية واجتماعية معقدة.