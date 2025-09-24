"نورماندي".. تعاون سينمائي جديد يجمع أمير كرارة ومنة شلبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أمير كرارة لأول مرة مع الفنانة منة شلبي في فيلم يحمل اسم "نورماندي"، ومن المقرر بدء تصويره أكتوبر المقبل.

تفاصيل فيلم "نورماندي"

وفيلم "نورماندي" من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في 2026، وتدور احداثه حول النصب والسرقة بفرنسا.

ابطال فيلم نورماندي

فيلم نورماندي بطولة أمير كرارة، منة شلبي، أحمد فهمي، مصطفى غريب، باميلا الكيك، وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

أحدث أعمال منة شلبي

ومن ناحية أخرى، ترتبط منة شلبي بأكثر من عمل فني خلال هذه الفترة، حيث انتهت من تصوير فيلم هيبتا 2 -المناظرة الأخيرة، بينما تستكمل تصوير فيلمي فرقة الموت، وThe Seven Dogs، كما تحضر لمسلسلها الجديد درجة الغليان، الذي تعاقدت عليه مؤخرًا.

احدث اعمال أمير كرارة

كما تعاقد أمير كرارة رسميًا على بطولة مسلسل جديد مكون من 30 حلقة، ويجسد خلاله دور ضابط بينما يظهر شريف منير بدور إرهابي، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي، ويعرض في موسم رمضان 2026.

آخر أعمال أمير كرارة

وكان آخر أعمال أمير كرارة هو فيلم الشاطر الذي يعرض حاليا في السينمات، ويشارك في بطولته هنا الزاهد ومصطفى غريب، أحمد عصام السيد، اللبناني عادل كرم، ومحمد القس، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي وشيرين رضا، محمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.