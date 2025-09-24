فيلم One Battle After Another في دور العرض المصرية ابتداءً من 24 سبتمبر

القاهرة - محمد ابراهيم - من وارنر براذرز بيكتشرز والمخرج العالمي بول توماس أندرسون يأتي فيلم One Battle After Another، أحدث إنتاجاته السينمائية الضخمة، وهو دراما أكشن جديدة وجريئة مستوحاة من قصة حقيقية، ليعرض في جميع دور السينما المصرية ابتداءً من 24 سبتمبر 2025، من خلال توزيع يونايتد موشن بيكتشرز (UMP).

تفاصيل فيلم One Battle After Another



الفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو في دور "بوب"، المناضل السابق الذي يجد نفسه مضطرًا لخوض معركة جديدة بعد اختفاء ابنته "ويلا" (الممثلة الصاعدة تشيس إنفينيتي). ويشاركه في البطولة نخبة من النجوم العالميين: شون بن، بينيشيو ديل تورو، ريجينا هول وتيانا تايلور، ليقدموا معًا عملًا يمزج بين الأكشن، الكوميديا السوداء، والدراما الإنسانية المؤثرة حول علاقة أب بابنته.



تم تصوير الفيلم بتقنياتVistaVision و70mm وIMAX ليمنح المشاهد تجربة بصرية استثنائية تجمع بين الإثارة الضخمة واللحظات الإنسانية العميقة. ويُعتبر هذا العمل من أبرز الأفلام المرتقبة عالميًا في عام 2025.

One Battle After Another يُعرض في مصرابتداءً من24 سبتمبر قبل عرضه عالميًا ابتداءً من 26 سبتمبر ليصل إلى الجماهير المصرية أولًا، ويمنح عشاق السينما تجربة أولية لا تُنسى.



التوزيع: وارنر براذرز بيكتشرز عالميًا وUMP في مصر.

