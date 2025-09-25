الارشيف / فن ومشاهير

"بدأت الفن بالصدفة".. عايدة رياض تتحدث عن حياتها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة عايدة رياض عن اسرار من حياتها الشخصية، مشيرة أن الرياضة كانت شغفها الأول منذ الطفولة، إذ حصلت على لقب بطلة جمهورية في الجمباز بشرق القاهرة، كما كانت عاشقة للموسيقى وعزفت على معظم الآلات خلال فترة دراستها.

تصريحات عايدة رياض 

 

وأوضحت أن بدايتها مع الفن جاءت بالصدفة، حين شاهدتها مدرّبة في المدرسة وعرفت أنّها بطلة جمباز، فنصحتها بالتقدّم للفرقة القومية للفنون الشعبية وهي لا تزال في المرحلة الابتدائية.

 

واسترجعت عايدة رياض ذكرياتها مع والدها قائلة: «تعلمت منه الحب والالتزام، ولو زوغت من المدرسة كنت بستخبى تحت الترابيزة، وكان بيحب ييجي معايا المسرح وأنا عندي 12 سنة وينصحني أركز في دراستي».


وعن عمليات التجميل قالت عايدة رياض: «أنا بحب أكون طبيعية، والناس تتقبلني على حقيقتي».

