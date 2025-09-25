نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومية تعزف لحن الشجن فى ذكرى رحيل بليغ حمدى بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى فى ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدى وذلك فى التاسعة مساء الجمعة 26 سبتمبر على المسرح الكبير ويأتى فى إطار أجندة وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الكلمة والنغم.

يضم البرنامج كوكبة من مؤلفات لحن الشجن التى تعاون خلالها مع كبار المطربين منها تخونوه، علي رمش عيونها، بلاش تفارق، ميتا أشوفك، موعود، فات الميعاد، مداح القمر، اه لو قابلتك من زمان، يا حنة، جرحتنى عيونه، بوابة الحلوانى، خمسة سياحة، حاول تفتكرنى.. آداء أحمد عفت، أحمد عصام، محمد طارق، أحمد سعيد، غادة آدم، مى حسن، سارة زكى.

الجدير بالذكر أن بليغ حمدى ولد عام 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، توفى في سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة.