نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الألماني: إنهاء حرب غزة بات في "متناول اليد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الألماني يوهان واديفول إن إنهاء النزاع في قطاع غزة بات "في متناول اليد"، مشيدا بدور الولايات المتحدة وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دفع مسار التسوية.

وأضاف واديفول خلال مؤتمر صحفي في وارسو، بثته قناة Phoenix: "يجب أن تنتهي هذه الحرب أخيرا، ويجب على حركة حماس إعادة الرهائن إلى عائلاتهم، نحن نعلم أن بفضل جهود الحكومة الأمريكية فإن الحل أصبح متاحا وفي متناول اليد، وندعو جميع الأطراف إلى التحلي بالشجاعة والسير باتجاه الخطوة الحاسمة الأخيرة".

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية بذلت كل الجهود الممكنة للوصول إلى هذه المرحلة.

وأردف: "نحن ممتنون للرئيس الأمريكي لتفاعله الكبير في هذه المرحلة، الآن هو الوقت المناسب لفتح الباب نحو سلام طويل الأمد، والذي نعتقد أنه لن يتحقق إلا من خلال حل تفاوضي يقوم على إقامة دولتين".

يذكر أن وزير الخارجية الألماني وصل يوم الإثنين إلى وارسو لعقد اجتماع في إطار "مثلث فايمار" مع نظرائه من فرنسا وبولندا، وانضم إليهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سبيغا، كما سيشارك واديفول يوم الإثنين في منتدى وارسو للأمن.

وفي وقت سابق، ذكر موقع Axios أن ترامب قدم لقادة الدول العربية والإسلامية خطة من 21 نقطة لوقف الصراع في غزة.

ووفقا لـAxios، يرى ترامب أن المفاوضات بشأن خطته لإنهاء الصراع في قطاع غزة وصلت إلى "المرحلة النهائية".