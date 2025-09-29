نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طفل يحتضن وزير التعليم في زيارة مدرسة بلنصورة الابتدائية بأبو قرقاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لفتة إنسانية تعكس روح المودة بين المعلمين والطلاب، شهدت مدرسة بلنصورة الابتدائية (1) التابعة لإدارة أبو قرقاص التعليمية بمحافظة المنيا، اليوم، لحظة مؤثرة خلال جولة متابعة سير الدراسة، حيث بادر أحد تلاميذ الصفوف الأولى إلى احتضان وزير التربية والتعليم وتقبيله فور دخوله الفصل.

الجولة جاءت في إطار متابعة انضباط وانتظام العام الدراسي الجديد، والاطمئنان على تهيئة الفصول وتوفير الأجواء المناسبة لبدء الدراسة.

وأشاد الوزير خلال زيارته بمستوى استعداد المدرسة، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم المدارس الابتدائية والاهتمام بالأطفال في المراحل الأولى من التعليم لما تمثله هذه المرحلة من أهمية في بناء شخصية الطالب.

الطلاب عبّروا عن سعادتهم بزيارة الوزير، فيما عكست هذه اللحظة الحميمية ما يربط بين المسؤولين والأجيال الجديدة من مشاعر ثقة وطمأنينة، لتبقى الصورة التي جمعت الوزير والطفل عنوانًا ليوم مميز في بداية العام الدراسي.