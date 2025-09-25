فعاليات ملتقى أولادنا تمزج الثقافة والفنون

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تتابعت فعاليات الملتقى الدولى ‏التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة، والذي تنظمه مؤسسة أولادنا برئاسة سهير عبد القادر ويحمل شعار لونها بالفرحة وبرزت خلالها الرسالة النبيلة الهادفة إلى دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، من خلال القاء الضوء على مواهبهم الفنية والإبداعية فى عروض فنية وثقافية متنوعة تعكس قدراتهم الإستثنائية، وتساهم في نشر الوعي بأهمية دعمهم وتمكينهم.

تفاصيل الندوة على المسرح الصغير:

فعلى المسرح الصغير أقيمت ندوة ثقافية بعنوان التكنولوجيا هى الحل وأستعرضت دور الادوات الحديثة والمتطورة فى خدمة المجتمع ومواجهة التحديات المعاصرة في عدة مجالات، منها تعزيز التعليم عن بعد، حماية التراث الثقافي وغيرها، كما تم تناول مخاطر الاعتماد المفرط على التكنولوجيا منها فقدان الخصوصية، وأنتهت إلى تأكيد أن الحل في خلق التوازن والتوعية وليس الرفض.

وإحتتمت قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ورشة النول تحت إشراف آيات أحمد ومنال، وشارك بها مجموعة من أولادنا ووفد من مدرسة حدائق المعادي القومية وخلالها تعلّم المشاركون كيفية استخدام النول في صناعة الحقائب والكوفيه والسجاد.

وفى أجواء مبهجة أقيمت ورشة التلوين تحت إشراف إيمان عزام، حيث شارك مجموعة من أولادنا في تلوين لوحة للفنان الكبير خالد سرور وقد أبدع الأطفال في استخدام الألوان وأظهروا حماسًا وسعادة كبيرة طوال الورشة.

كما إمتدت الفعاليات إلى مستشفى سرطان الأطفال التى شهدت مجموعة من العروض الفنية، لفرق دولية منها ماريا بولي ( قبرص )، استديو فلكلور ( مقدونيا )، ابناء الكونغو، عزيمتنا ( الأردن )، بالإعاقة نبدع ( سلطنة عمان )، بانين ( الكاميرون ).

وشهدت ساحة مركز الهناجر للفنون تابلهات استعراضية تفاعل معا حشد جماهيرى ونالت الاعجاب والاستحسان ادتها فرق فليكسي فيوجن ( بولندا )، تومباس ( كينيا )، استديو فولكلور ( كولومبيا )، بانتو ( أوغندا )، هنساني ( سيريلانكا )، كنعان ( فلسطين )، جمعية الفاروق ( السودان ).