وائل جسار يتألق في حفل ضخم بالزمالك ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - تألق المطرب اللبناني وائل جسار، في حفل غنائي ضخم أقيم داخل إحدى البواخر النيلية في منطقة الزمالك، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني، وسط حضور جماهيري ضخم ومتنوع من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

تفاصيل الحفل

حضر وائل جسار الحفل برفقة المنتج تامر عبدالمنعم، وكان الحضور على موعد مع باقة غنائية متنوعة، شملت مجموعة من أشهر أغانيه التي ما دام أحبها الجمهور مثل "غريبة الناس"، "بتوحشيني"، "موجوع"، "مشيت خلاص" و"خلينا ذكرى"، حيث استطاع أن يخلق جوا من الحنين والرومانسية من خلال أدائه المميز على المسرح.

في سياق متصل، يواصل وائل جسار تحضيراته لحفل ضخم سيقام في بغداد يوم 17 أكتوبر المقبل.

من المتوقع أن يقدم خلال هذا الحفل باقة مختارة من أشهر أغانيه، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الجديدة التي سيطرحها للمرة الأولى على المسرح.

آخر أعمال وائل جسار

على صعيد آخر، طرح وائل جسار مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "حب زمان"، والتي لاقت إقبالا كبيرا منذ طرحها، حيث حصدت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة على المنصات الرقمية، الأغنية من كلمات أحمد أبو زهرة، وألحان زعيم، فيما تولى توزيعها الموسيقي أحمد علي، وميكس وماستر أمير محروس.