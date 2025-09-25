معركة عرش يوتيوب.. تامر حسني يهيمن على القمة.. فضل شاكر يخطف المركز الثاني.. وعمرو دياب في المركز الثالث

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدّر نجم الجيل تامر حسني، سباق صيف 2025 باكتساح بعدما حصدت أغنيته "ملكة جمال الكون" أكثر من 146 مليون مشاهدة على يوتيوب، ليحسم المركز الأول بلا منازع، ويجلس منفردًا على عرش الأغاني الأكثر مشاهدة هذا الموسم.

أما النجم فضل شاكر، فقد عاد بقوة إلى دائرة الضوء، محققًا 101 مليون مشاهدة بأغنيته مع نجله محمد "كيفك ع فراقي"، المفاجأة الكبرى كانت بتراجع الهضبة عمرو دياب إلى المركز الثالث، مكتفيًا بـ 100 مليون مشاهدة، بأغنية "بابا".

تامر حسني

إحتفالات جمهور تامر حسني:

اشتعلت منصات السوشيال ميديا بالتعليقات، بين احتفالات جمهور تامر حسني بما وصفوه "الاكتساح التاريخي"، وأعرب محبي فضل شاكر عن سعادتهم وفخرهم بعودته القوية، في حين سيطر الحزن على جمهور عمرو دياب، بعد أن تذيل القائمة.

صيف 2025 أثبت أن المنافسة الغنائية لم تعد مجرد سباق أغانٍ، بل معركة جماهيرية كبرى عنوانها: من يحكم عرش يوتيوب؟

آخر أعمال تامر حسني:

يذكر أن تامر حسني، طرح مؤخرا، ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم «لينا ميعاد»، تزامنا مع الموسم الصيفي 2025.وضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين؛ هما: الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي (ديو مع محمد منير)، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون..