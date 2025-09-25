بعد تداول مقطع فيديو.. حقيقة ترشح ياسر جلال لمجلس الشيوخ

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشر صباح اليوم مقطع فيديو للفنان ياسر جلال، أثناء خروجه من قسم شرطة الدقي بصحبة سائقه الخاص، وتم تداول مجموعة من الأخبار بعدها أن الفنان ياسر جلال قرر الترشح لمجلس الشيوخ.

ليكون هو أول المعينين بمجلس الشيوخ، وحتي الآن لم يخرج أي تصريح رسمي من الفنان ياسر جلال عن حقيقة الأمر من عدمه.

أعمال قادمة لياسر جلال:

ومن المقرر أن يشارك ياسر جلال في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “ كلهم بيحبوا مودي”، ونشر ياسر جلال صورة للأبطال المشاركين في مسلسله "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

ومن المقرر بدا تصوير مسلسل كلهم بيحبوا مودي خلال الفترة المقبلة، وذلك استعدادا لعرضه في الموسم الرمضاني 2026.

يشارك في بطولة مسلسل ياسر جلال كل من الفنانة القديرة ميرفت أمين، أيتن عامر، محسن منصور، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.

آخر أعمال ياسر جلال:

ويذكر أن شارك ياسر جلال رمضان الماضي، بمسلسله جوكر الجزء الثاني، والذي حقق نجاحًا كبيرًا يضاف لنجاح الجزء الأول، وشاركه البطولة ياسمين رئيس، وفاء عامر، وغيرهم من النجوم.