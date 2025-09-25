ساندي تتربع علي عرش التريند.. فما هي القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ساندي محركات البحث خلال الساعات الماضية، ذلك بعدما أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية في الأنف، مما أثار التساؤلات حول تطورات حالتها الصحية.

ساندي تتصدر التريند

ومن جانبه حرصت ساندي إطمئنان جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» محبيها.

تفاصيل الحالة الصحية لـ ساندي

وكتبت ساندي: «كبرتوا الموضوع يا جماعة، أنا كويسة.. عملت عملية في مناخيري عشان مش بتنفس كويس وصوتي أتأثر وودني».

احدث أعمال ساندي

ومن ناحية أخرى، تعيش ساندي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث طرحت أخر أعمالها باسم «قلبي اتهكر» مؤخرا، من كلمات مصطفى حسن، وألحان حمزة، وتوزيع محمود صبري،

كلمات اغنية «قلبي اتهكر»

وتضمنت كلماتها: «قلبي اتهكر، تحضر سيرته لساني يشكّر، من غير حتى ما عقلي يفكر، بيحلي اليوم بيخليه مسكر، مهما بقول يستاهل اكتر، غيابه يوتر، ادمنته ومش هعرف ابطل، دا ملاك وفإنسان متنكر، بيصفى الجو لو كان متعكر، مهما بقول يستاهل أكتر».

اخر اعمال ساندي

وكان اخر اعمال ساندي هي اغنيه «موقف» بالتعاون مع الفنان دياب، وذلك موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وإخراج ساندي، وتوزيع أمين نبيل.