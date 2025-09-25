نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يشعل الأجواء بـ الدنيا يومين أغنية فيلم فيها إيه يعني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم أحمد سعد أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "الدنيا يومين" وهي الاغنيه الدعائية لـ فيلم "فيها إيه يعني".

تفاصيل أغنية "الدنيا يومين"

وجاءت أغنية "الدنيا يومين" من غناء احمد سعد وكلمات منة القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

كلمات أغنية "الدنيا يومين"

وتقول كلماتها: "الدنيا يومين يابني إنت، فات منهم يوم، بقى تفطرنا بكلمة من بعد دا صوم، خليك كدة دغري وخلصنا قربنا نقوم، ما تجمد قلبك هو إنت لساك هتحوم، ولا هو احنا لسة انانونو، ولا قول الجاي تقولو، ولا استنينا عمر بطولو، خشيلي في الموضوع ولا، هلك دا ولا رجوع، متقولها دي كلمة هو انت بتفتح مشروع.."

ابطال فيلم "فيها إيه يعني"

ويضم فيلم "فيها إيه يعني" بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

قصة فيلم "فيها إيه يعني"

تدور أحداث فيلم "فيها ايه يعنى" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.