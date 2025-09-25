مواجهات درامية وصراعات عاطفية يكشفها الإعلان التشويقي لـ مسلسل "ورد وشوكولاتة"

القاهرة - محمد ابراهيم - المسلسل المستوحى من أحداث حقيقية هزّت العالم العربي، "ورد وشوكولاتة"، يكشف في إعلانه التشويقي عن حكاية تبدأ بلحظات حالمة، ورود وشوكولاتة، لكنها سرعان ما تتحول الهمسات إلى تهديدات وتنقلب إلى علاقة سامة تقود إلى منعطف لا يخطر على بال ومصير غامض يقلب كل التوقعات.

مسلسل “ورد وشوكولاتة” من إنتاجات “يانغو الأصلية”

العمل هو أحدث إنتاجات "يانغو الأصلية" بالتعاون مع "العدل جروب"، ويشهد عودة محمد فراج وزينة معًا بعد سنوات، المسلسل من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، في تعاون يَعِد بتقديم عمل متكامل يجمع بين قوة النص ورؤية إخراجية متميزة.

الإعلان التشويقي لمسلسل “ورد وشوكولاتة”

ويكشف الإعلان التشويقي عن العلاقة المتوترة والمعقدة بين شخصيتي "صلاح" و"مروه"، من خلال صراعات عاطفية وأحداث مفاجئة، لتعد الجمهور بتجربة درامية استثنائية وتزيد من الحماس لاكتشاف أسرار هذه العلاقة وما وراء التوتر الكبير الذي يسيطر عليها.

ابطال مسلسل “ورد وشوكولاتة”

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجمين زينة ومحمد فراج، نخبة من ألمع النجوم من بينهم: مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي وبسام رجب. بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم.

موعد عرض مسلسل “ورد وشوكولاتة”



ومن المقرر عرض المسلسل حصريًا عبر "يانغو بلاي" قريبا ويُتوقع أن يحظى العمل بمتابعة واسعة، خصوصًا مع الأجواء المشوقة التي قدمها الإعلان التشويقي، والتي تضع الجمهور في حالة ترقب دائم وتشويق لمعرفة تفاصيل الحكاية وكيف ستتطور أحداثها.