Stranger Things يعود بموسم خامس ناري مقسم لثلاث محطات حاسمة على نتفليكس

تستعد منصة نتفليكس لإشعال حماس جمهورها مجددًا مع عودة سلسلة الخيال العلمي الأشهر Stranger Things في موسمها الخامس والأخير، الذي يأتي هذه المرة على شكل ثلاث أجزاء متتالية. البداية تنطلق في 26 نوفمبر بأربع حلقات مثيرة، يتبعها الجزء الثاني في 25 ديسمبر بثلاث حلقات، فيما سيكون الختام المنتظر ليلة رأس السنة الميلادية بحلقات الوداع الأخيرة.

وتدور أحداث الموسم الجديد في خريف عام 1987، حيث ما تزال بلدة "هوكينز" تعيش على وقع ندوب الشقوق التي فتحت في المواسم السابقة. الأبطال يتحدون مجددًا في معركة مصيرية هدفها إسقاط "ڤيكنا"، العدو الأخطر الذي اختفى دون أن يترك أثرًا، بينما تفرض الحكومة حصارًا عسكريًا خانقًا على البلدة وتطارد "إيليفن" بلا هوادة، ما يجبرها على الاختباء مرة أخرى. ومع عودة ذكرى اختفاء "ويل"، يخيّم شبح الخطر على الجميع، وتقترب المواجهة الأخيرة التي قد تحمل ظلامًا أشد فتكًا من أي وقت مضى.

الموسم الخامس يجمع طاقم النجوم المعتاد من وينونا رايدر، ديفيد هاربر، ميلي بوبي براون، فين وولفهارد، جاتين ماتارازو، سادي سينك، نوح شناب، مايا هوك وغيرهم، في معركة الختام التي ستكون الأصعب والأكثر دموية