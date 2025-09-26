نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول زيارة لها إلى "الجوف" وأمام نحو 20 ألف ديانا حداد تتألق في حفل اليوم الوطني السعودي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - منذ اللحظة الأولى التي وصلت بها إلى الجوف شعرت بتلك الطاقة الإيجابية التي تحيط بكل مكان فيها، أهل الجوف ككل أهالي السعودية كرماء ولطفاء ويبذلون قصارى جهدهم لإسعاد ضيوفهم، أما الحفل الاستثنائي الذي حضره جمهور غفير قدرته جهات رسمية بأكثر من 20 ألف شخص فهو حفل اعتز به وأضيفه بكل فخر واعتزاز لسلسلة حفلاتي الناجحة والمميزة التي قدمتها في المملكة مؤخرًا".

احتفالات اليوم الوطني السعودي



بهذه الكلمات وصفت برنسيسة الغناء العربي ديانا حداد مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي ال 95 والذي أطلت به بزي مميز من تصميم شيخة الغيثي وخلال هذا الحفل شاركت ديانا بأوبريت "هذي السعودية" بمشاركة الفنان صالح اليامي والفنانة عهود الشهري وأغنية "أرض عظيمة" وهي من كلمات مشاري الهباد وألحان رسم وتوزيع ياسر ماجد ومن انتاج كاما وإنتاج موسيقي استديو أوكتاف تحت ادارة وتنسيق إبراهيم الجابري وإشراف فني للمهندس ابو بكر البشيري.



وأشادت ديانا بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة بكل مناطقها ووجهت تحية خاصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقود مسيرة التنمية والازدهار والتطور في السعودية بخطى ثابتة كما شكرت ديانا الجمهور السعودي الذي يحيطها دومًا بكل حب ورعاية واهتمام مؤكدة ان الأداء المميز لأغنية "أرض عظيمة" لأنها بالفعل تعبر عن مشاعرها واحاسيسها الحقيقية تجاه المملكة.