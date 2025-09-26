نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغانيه الرومانسية.. محمد فؤاد يتألق في حفل جماهيري ضخم على كورنيش النيل (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق المطرب محمد فؤاد، في حفل غنائي ضخم أقيم أمس بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من الجمهور من مختلف الجنسيات العربية.

جاء الحفل وسط أجواء من الفرح والبهجة، موجها التهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

و رافق محمد فؤاد خلال الحفل المنتج تامر عبدالمنعم، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه التي عشقها الجمهور واعتمد عليها في بنائه الفني على مدار سنوات طويلة، ومن بين الأغاني التي أداها "الحب الحقيقي"، "فاكرك يا نسيني"، "كامننا"، "حبيبي يا"، إضافة إلى سيرة الحب التي قدمها من خلال أغنيات مميزة تكرمت بها كوكب الشرق أم كلثوم، مما أضاف للحفل مزيدا من الأبعاد الفنية والثقافية.