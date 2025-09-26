نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شاهد صور نجوم الفن يزينون حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد "ليلة استثنائية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء مبهجة ومليئة بالحب، احتفل الفنان الكوميدي الكبير بيومي فؤاد بزفاف نجله المخرج الشاب محمد بيومي فؤاد، وذلك في حفل ضخم أقيم بأحد أرقى فنادق القاهرة مساء الخميس. وقد شهد الحفل حضورًا واسعًا لنجوم الفن والإعلام، إضافة إلى الأهل والأصدقاء، الذين اجتمعوا لمشاركة العروسين فرحتهما في ليلة ستظل عالقة في ذاكرة الوسط الفني والجمهور على حد سواء.

حضور ضخم من نجوم الوسط الفني

لم يكن الحفل مجرد مناسبة عائلية، بل تحوّل إلى لقاء فني كبير جمع نخبة من أبرز الأسماء في السينما والدراما المصرية. فقد حضر كل من محمد هنيدي، شيكو، يسرا، أشرف عبد الباقي، هالة صدقي، دنيا وإيمي سمير غانم، مصطفى قمر برفقة نجله تيام، إضافة إلى محمد رياض وزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، والنجم حمادة هلال. كما خطفت الأنظار الفنانة الكوميدية ويزو، والفنانة شيماء سيف التي ظهرت بإطلالة مختلفة بعد فقدانها وزنًا ملحوظًا، إلى جانب حضور الفنانتين رانيا منصور ونورهان منصور.

حضور ضخم من نجوم الوسط الفني

هذا التجمع الضخم من النجوم أكد المكانة الكبيرة التي يحظى بها بيومي فؤاد بين زملائه، والذين حرصوا على تقديم التهاني له ولنجله في ليلة العمر.

يسرا وأحمد سعد يشعلان الأجواء

من أبرز اللحظات التي شهدها الحفل كانت مشاركة النجمة الكبيرة يسرا، التي خطفت الأضواء بمجرد دخولها القاعة، قبل أن تصعد إلى المسرح لتشارك الفنان أحمد سعد غناء أغنيته الشهيرة "نغزة". وقد تفاعل الحضور بشدة مع هذه المفاجأة، خصوصًا عندما رقصت يسرا مع العريس ووالده بيومي فؤاد وسط أجواء من البهجة والتصفيق الحار.

فقرات غنائية ومفاجآت من النجوم

فقرات غنائية ومفاجآت من النجوم

لم تقتصر السهرة على الأغاني التقليدية للأفراح، بل تحولت إلى ليلة فنية متكاملة. فقد قدّم الفنان كريم محمود عبد العزيز أغنيته الشهيرة "الغزالة رايقة" التي تفاعل معها الجميع، وصعد إلى جانبه أحمد سعد والفنان سيد رجب للرقص، في مشهد عكس روح المرح والتقارب بين النجوم. كما فاجأ الفنان أكرم حسني العروسين بأداء أغنيته الشهيرة "ستو أنا"، وهو ما أضفى أجواء من البهجة والضحك.

إطلالة جديدة لشيماء سيف

لفتت الفنانة شيماء سيف الأنظار بشكل كبير

من بين الحاضرين، لفتت الفنانة شيماء سيف الأنظار بشكل كبير، إذ ظهرت بخسارة وزن ملحوظة جعلتها في صورة مختلفة تمامًا عمّا اعتاده جمهورها. وقد تداولت عدسات الكاميرات صورها بكثافة خلال الحفل، لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات التالية.

ليلة عنوانها الحب والفن

حفل زفاف نجل بيومي فؤاد لم يكن مجرد مناسبة اجتماعية، بل مثّل رسالة محبة وتقدير من الوسط الفني لأحد أكثر الوجوه المألوفة والمحبوبة في الدراما والسينما المصرية. فقد اجتمع النجوم ليشاركوا فؤاد فرحته الأسرية، مقدمين نموذجًا جميلًا للعلاقات الإنسانية التي تتجاوز العمل الفني.

ليلة الزفاف هذه أثبتت أن بيومي فؤاد لا يجمع قلوب الجمهور فقط من خلال أعماله، بل يملك مكانة خاصة لدى زملائه الذين حرصوا على دعمه والاحتفال معه في واحدة من أهم محطات حياته.