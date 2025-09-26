نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ياسر جلال.. دور مختلف من نوعه في مسلسل جديد رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة أيتن عامر حصد الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن مشاركتها في بطولة مسلسل جديد بعنوان "كلهم بيحبوا مودي"، والذي يجمعها بالنجم ياسر جلال في موسم رمضان 2026. العمل المنتظر يأتي في إطار اجتماعي كوميدي، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وسط توقعات كبيرة بأن يكون واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية الرمضانية المقبلة.

مفاجأة رمضان 2026: "كلهم بيحبوا مودي"

نشرت أيتن عامر صورة من كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، ظهرت خلالها بجوار الفنان ياسر جلال، وعلقت قائلة:

"كلهم بيحبوا مودي، بس مودي بيحب مين؟ استنونا في رمضان 2026 بإذن الله في مسلسل مختلف هيعجبكوا أوي، ودوري فيه هيكون مفاجأة."

هذا التعليق أثار فضول جمهورها، وفتح باب التكهنات حول طبيعة الدور الذي ستقدمه، خاصة أنها وعدت بظهور مغاير لما اعتاده الجمهور منها.

ياسر جلال يعود إلى شخصية "الولد الشقي"

الفنان ياسر جلال، الذي تصدر المشهد الفني في السنوات الماضية بفضل أدواره المتنوعة بين الأكشن والدراما الاجتماعية، يبدو أنه يعود في هذا المسلسل لتجسيد شخصية الشاب الوسيم المثير للإعجاب، أو "الولد الشقي" كما وصفه بعض النقاد.

هذا الدور يعيد جلال إلى مساحة جديدة ربما تضعه في إطار كوميدي رومانسي، بعد سلسلة من الأدوار الجادة التي جسدها مؤخرًا، وهو ما يجعل الجمهور في حالة ترقب لرؤية شكل جديد ومختلف له على الشاشة الرمضانية.

جدل حول حياة جلال خارج الفن

اللافت أن اسم ياسر جلال لم يتصدر الأخبار الفنية فقط، بل ارتبط مؤخرًا بأنباء عن دخوله المجال السياسي. فقد أثار ظهوره في أحد أقسام الشرطة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه" تساؤلات كثيرة، خصوصًا بعدما ترددت أخبار شبه مؤكدة أن هذا الإجراء جاء تمهيدًا لانضمامه إلى مجلس الشيوخ المصري 2025 بقرار رئاسي.

هذا الأمر أشعل النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رحب بفكرة خوض الفنان للحياة السياسية، وبين من رأى أن عليه التركيز على مسيرته الفنية.

فريق عمل يضم أسماء لامعة

لا يقتصر مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" على مشاركة ياسر جلال وأيتن عامر فقط، بل يضم نخبة من النجوم، على رأسهم ميرفت أمين، مصطفى أبوسريع، ريهام الشنواني، هدى الإتربي، ومحسن منصور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين الشباب.

العمل يجمع بين الأجيال المختلفة، مما يضيف تنوعًا في الأداء، ويجعل المشاهد أمام تجربة درامية متكاملة تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية في قالب جديد.

مسلسل آخر قادم: "للعدالة وجه آخر"

بالتوازي مع "كلهم بيحبوا مودي"، ينتظر ياسر جلال عرض مسلسل آخر بعنوان "للعدالة وجه آخر"، يتكون من 15 حلقة فقط. تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يجسد جلال شخصية مذيع تلفزيوني يفتح ملف تجارة الأعضاء البشرية، ليكتشف شبكة معقدة تضم رجال أعمال نافذين يحاولون إسكاته بكل الوسائل.

المسلسل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو، ومن إنتاج محمد مشيش، ويشارك في بطولته كل من: أروى جودة، محمد علاء، نور إيهاب، نوران ماجد، عابد عناني، مينا نبيل، وأمجد الحجار.

تنوع في اختيارات ياسر جلال

اللافت أن اختيارات ياسر جلال في 2026 تعكس تنوعًا واضحًا؛ ففي الوقت الذي يطل فيه في عمل كوميدي اجتماعي خفيف خلال رمضان، يعود في "للعدالة وجه آخر" إلى الأدوار الجادة ذات الطابع التشويقي. هذا التوازن بين الأعمال يمنحه فرصة للوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور، ويثبت قدرته على التنقل بين الأدوار المتناقضة بسلاسة.

مكانة أيتن عامر الفنية

أما أيتن عامر، فهي بدورها تواصل تأكيد حضورها على الساحة الفنية. فقد نجحت خلال السنوات الأخيرة في التنقل بين الأدوار الكوميدية والدرامية، مما جعلها خيارًا مفضلًا للمنتجين في أعمال الموسم الرمضاني. ظهورها إلى جانب ياسر جلال في هذا المسلسل يفتح الباب أمام ثنائية جديدة قد تنال إعجاب المشاهدين.

موسم رمضان 2026.. صراع النجوم

يبدو أن موسم رمضان 2026 سيكون مليئًا بالمنافسة الشرسة، حيث تتسابق القنوات على عرض مسلسلات ضخمة تضم أسماء كبيرة. ومع دخول "كلهم بيحبوا مودي" إلى السباق، يصبح الجمهور على موعد مع وجبة درامية متنوعة تجمع بين الكوميديا والإثارة والتشويق.

مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" يجمع بين أيتن عامر وياسر جلال في عمل جديد من المتوقع أن يكون من أبرز عناوين رمضان 2026، خاصة مع مشاركة أسماء لامعة في البطولة واهتمام إعلامي كبير بالعمل. وبين الجدل حول دخول جلال إلى عالم السياسة، واستعداده لطرح أكثر من عمل درامي، يبدو أن 2026 سيكون عامًا استثنائيًا في مسيرته الفنية والشخصية.