"الظل" يفتح أبواب الرعب في السينما العربية.. رولز برودكشن تبدأ تصوير فيلمها الجديد في العين

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة رولز برودكشن عن بدء تصوير فيلمها الجديد "الظل"، وهو عمل شبابي تراجيدي من فئة الرعب، يحمل رسائل هادفة ويقدّم تجربة سينمائية مختلفة عن السائد في منطقتنا.

ويتم تصوير العمل بالكامل في مدينة العين – إمارة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى إبراز جمالية البيئة المحلية وتوظيفها بصريًا بما يخدم أجواء الفيلم. ويمتاز العمل بروح شبابية انعكست على عناصره كافة، من الإنتاج إلى الفنيين وصولًا إلى أبطاله من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث يشارك في البطولة الفنانون دجانة عيسى، مجد مشرف، عفراء زينو، أنطوان ميخائيل، وباسل عنيد، الذين يقدّمون تجربة أكثر جرأة وتميّزًا في واحد من أصعب أنواع الدراما لإقناع الجمهور، خصوصًا مع ندرة حضور أفلام الرعب في منطقتنا.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب المتهورين الذين يخوضون مغامرة غير محسوبة العواقب، لتقودهم اندفاعاتهم إلى سلسلة من المآسي المرعبة التي تغيّر مسار حياتهم.

قال المخرج عباس شرف: "من خلال (الظل) نسعى إلى تقديم عمل فني مختلف يضيف لونًا جديدًا إلى السينما العربية. اخترنا مزيج الرعب والتراجيديا كوسيلة لإيصال رسائل اجتماعية وإنسانية بجرأة فنية، آملين أن يترك الفيلم أثرًا عميقًا في الجمهور."

من جانبه، أكد المنتج أمير الأشمل، المدير العام لشركة رولز برودكشن: "إطلاق تصوير (الظل) في مدينة العين يمثل بداية مرحلة جديدة من الإنتاج السينمائي الشبابي، نراهن فيها على طاقات إبداعية صاعدة سواء أمام الكاميرا أو خلفها، لإثراء المشهد الفني وإثبات أن لدينا القدرة على المنافسة عالميًا. وأتوجّه بخالص الشكر إلى لجنة أبوظبي للأفلام وتوفور 54 على دعمهما الكبير لهذا المشروع، الذي منحنا الحافز والثقة للمضي قدمًا في هذه التجربة."