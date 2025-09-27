رامي جمال يشعل حفل تخرج طلاب «الخدمة الاجتماعية» بحديقة أنطونيادس بالإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - حفل تخرج طلاب خدمة اجتماعية بليلة لا تنسي مع رامي جمال

حفل تخرج مع ألمع النجوم

شهدت حديقة أنطونيادس التاريخية بمدينة الإسكندرية، مساء أمس، ليلة فنية استثنائية بمناسبة احتفال كلية الخدمة الاجتماعية بتخرج دفعتها الجديدة، حيث تحول الحفل إلى مهرجان غنائي ضخم تجاوزت أصداؤه حدود الكلية بعد أن استقطب الآلاف من الطلاب وأسرهم ومحبي الغناء.

حضور جماهيري فاق التوقعات

امتلأت جنبات الحديقة التاريخية بالجمهور الذي توافد مبكرًا لضمان مقاعده، في أجواء مبهجة جمعت بين الفرحة الطلابية والمتعة الفنية، حيث تمازجت الألوان الغنائية بين الرومانسي والوطني والشعبي والمهرجانات، مقدمةً وجبة فنية متنوعة أبهرت الحاضرين.

رامي جمال يتصدر المشهد

افتتح النجم رامي جمال فقرته الغنائية وسط تصفيق حار وهتافات مدوية، ليشعل الأجواء بأغنيته الشهيرة «قدامي» التي لاقت تفاعلًا استثنائيًا من الحضور.

وتوالت الأغاني التي قدمها جمال، حيث أمتع الجمهور بباقة من أنجح أعماله مثل «أنا مش كداب» و*«جيت متأخر»*، قبل أن يضفي لمسة رومانسية خاصة بأغنيته «لحظة بعادك»، لتتحول الحديقة إلى كرنفال غنائي متكامل ترددت أصداؤه مع أصوات الجمهور الذي ردد الكلمات بحماس.

أحمد شيبة يشعل الأجواء الشعبية

من جانبه، صعد المطرب الشعبي أحمد شيبة إلى المسرح وسط ترحيب كبير، ليقدم مجموعة من أبرز أغانيه التي عُرف بها، والتي حولت الحفل إلى وصلة طربية شعبية امتزجت فيها الرقصات والتصفيق مع ترديد الجمهور لكلماته المميزة.

فيلو يختتم باللون الشبابي

واختتم نجم المهرجانات فيلو الحفل، مقدمًا مجموعة من أشهر أغانيه التي لاقت رواجًا واسعًا بين الشباب، لتتصاعد حدة التفاعل مع إيقاعاته السريعة التي صنعت أجواء احتفالية صاخبة حتى الساعات الأولى من الليل.

ليلة لا تُنسى

أكد الحضور أن الحفل كان واحدًا من أقوى حفلات التخرج التي شهدتها جامعة الإسكندرية، مشيدين بالتنظيم المتميز وتنوع الفقرات الفنية، ومعتبرين أن وجود نجوم بحجم رامي جمال وأحمد شيبة وفيلو منح الحفل قيمة فنية خاصة ستظل عالقة في الذاكرة.

بهذا، نجحت كلية الخدمة الاجتماعية في تقديم ليلة فنية فريدة جمعت بين الاحتفال الأكاديمي والمتعة الغنائية، لتصبح حديث الطلاب ورواد التواصل الاجتماعي الذين تداولوا مقاطع الحفل بكثافة، ليصعد سريعًا إلى قائمة التريند.