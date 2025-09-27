رانيا يوسف تعلن زواجها الرابع من المخرج أحمد جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - الزواج الرابع لرانيا يوسف من المخرج أحمد جمال

تفاصيل الزواج

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن زواجها من المخرج أحمد جمال، مؤكدة أن عقد القران تم منذ ما يقرب من شهر ونصف، لكنها فضّلت الإعلان عنه في أول ظهور اجتماعي يجمعهما، وذلك خلال مشاركتهما في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

وقالت رانيا يوسف في تصريحات إعلامية، إن قرار الإعلان جاء في أجواء احتفالية، ليكون بمثابة الظهور الرسمي الأول لها برفقة زوجها الجديد أمام الجمهور ووسائل الإعلام.

يُذكر أن رانيا يوسف تزوجت عدة مرات، كان آخرها من رجل الأعمال «طارق عزب» الذي انفصلت عنه سنة 2018،ولديها ابنتين هما ياسمين ونانسي من زوجها الأول محمد مختار.

الأعمال الفنية الأخيرة

على الصعيد الفني، تترقب الفنانة رانيا يوسف عرض مسلسلها الجديد «لينك» على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It خلال الفترة المقبلة.

المسلسل من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم:

سيد رجب

ميمي جمال

محمود ياسين جونيور

فرح الزاهد

مينا أبوالدهب

لينا صوفيا

سليم الترك

أحمد صيام

زينب العبد

وتدور أحداث العمل حول قضايا اجتماعية مرتبطة بعصر التكنولوجيا وتأثير الفضاء الرقمي على العلاقات الأسرية والمجتمعية.

تفاعل جماهيري

حظي خبر زواج الفنانة رانيا يوسف بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت محركات البحث مع تزامن الإعلان مع استعدادها لطرح أحدث أعمالها الدرامية.