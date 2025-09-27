نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور النبوي يبدأ تصوير فيلم "كان يا ما كان" في مدينة الأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلاق تصوير فيلم "كان يا ما كان"

أعلن النجم الشاب نور النبوي عن بدء تصوير فيلمه الجديد "كان يا ما كان" في مدينة الأقصر، إحدى أجمل مدن العالم وأكثرها سحرًا.

وشارك النبوي متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" صورًا من الكواليس، وعلق قائلًا:

"بسم الله، بدأنا تصوير فيلم كان يا ما كان في أحلى مدن العالم الأقصر، فيلم بيتعمل من القلب ويا رب يوصل للقلب".

طاقم عمل فيلم "كان يا ما كان"

الفيلم من إنتاج أحمد بدوي، وتأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد.

ويشارك في بطولته إلى جانب نور النبوي، مجموعة من الوجوه الشابة التي تتمتع بحيوية كبيرة، منهم: ياسمينا العبد ومروان مسلماني وآخرون، في توليفة فنية تجمع بين الطاقة الشبابية والخبرة التمثيلية.

وأكد النبوي أنه سعيد وفخور بالعمل مع هذه الكوكبة من النجوم الشباب والأساتذة المشاركين، مشيرًا إلى أن الفيلم سيكون تجربة مختلفة ومليئة بالمشاعر، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه في دور السينما.

فيلم رومانسي بخفة شبابية

يأتي فيلم "كان يا ما كان" ليكشف عن جانب مختلف من موهبة نور النبوي، حيث يقدم من خلاله شخصية رومانسية وخفيفة، في نقلة نوعية تضيف إلى مشواره الفني وتؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم جيله.

ويعكس العمل رؤية جديدة للسينما الشبابية، تجمع بين البساطة والواقعية وأجواء الرومانسية الحالمة، مع خلفية بصرية مميزة لمدينة الأقصر.

نجاح نور النبوي في الدراما بمسلسل "6 شهور"

على صعيد الدراما، يعيش نور النبوي حالة من النجاح بعد عرض مسلسله الجديد "6 شهور" على منصة Watch It، والذي انطلق في أكتوبر الماضي وحقق نسب مشاهدة قياسية منذ الحلقات الأولى.

ويعد هذا العمل أول بطولة تليفزيونية مطلقة للنبوي، ويشاركه البطولة كل من: نور إيهاب، مراد مكرم، فريدة رجب، وسلوى محمد علي.

المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وإخراج مصطفى صولي.