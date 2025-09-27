غادة طلعت تواصل تصوير مشاهدها في "لينك" بدور مليء بالمفاجآت

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستكمل الفنانة غادة طلعت تصوير مشاهدها في مسلسل "لينك" المقرر عرضه خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تجسد شخصية مديحة ابنة خال "أسما" التي تلعب دورها النجمة رانيا يوسف.

وتدخل غادة بالأحداث من خلال زيارة مفاجئة من الإسماعيلية إلى منزل أسما، لتفتح الباب أمام مواقف متباينة تجمع بين الطرافة والدراما، وهو ما يضيف بعدًا جديدًا لعلاقتها ببقية الأبطال وقد انتهت بالفعل من تصوير عدة مشاهد بالمنيل وبعض شوارع القاهرة.

المسلسل يشارك في بطولته رانيا يوسف، سيد رجب، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، ميمي جمال، كريم العمري، إلى جانب غادة طلعت، وهو من إخراج محمد حماقي وإنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وأحمد بلال.

وفي سياق متصل، تنتظر غادة استكمال تصوير دورها في مسلسل "روج أسود" للمؤلف أيمن سليم، كما كانت قد شاركت خلال موسم رمضان الماضي في عدد من الأعمال التي لاقت صدى واسع مثل "قهوة المحطة" و"فهد البطل".